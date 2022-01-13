* талибов — запрещённая в России организация

Парун, Афганистан, 13 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В афганской провинции Нуристан загорелся офис местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Пожар

Как сообщает информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на агентство «Бахтар», сотрудники офиса и местные жители предотвратили распространение огня на другие объекты.

По словам источника, возгорание началось в середине ночи, по всей видимости, из-за неисправности дровяной печи.

Офис находится в здании бывшего провинциального управления по делам женщин.

Источник из службы безопасности в Нуристане сообщил, что сгорели третий этаж и крыша здания.

Сообщается, что пожар нанес материальный ущерб, но обошлось без жертв.