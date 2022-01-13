Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM В убийстве петербургской пенсионерки, тело которой нашли с вырезанными глазами и гениталиями, подозревают её сына. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 12 января в трехкомнатной квартире дома 18 по улице Пионерстроя в Красносельском районе города было обнаружено изуродованное тело 84-летней женщины. У жертвы были выколоты глаза и повреждены гениталии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Под подозрение в убийстве пенсионерки попал ее 47-летий сын, который состоит на учете в ПНД.

«12 января в качестве подозреваемого задержан сын потерпевшей, 1975 года рождения, страдающий психическим заболеванием. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — рассказали в ведомстве.

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