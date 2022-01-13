Ставрополь, , 13:57 — REGNUM Власти Ставропольского края пока не планируют возвращаться к такой ограничительной мере по борьбе с коронавирусом, как QR-коды. Вопрос их введения напрямую связан с загрузкой ковидных госпиталей. Пока большого роста госпитализированных не наблюдается, сообщил 13 января губернатор края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции, посвященной Дню печати.

Владимир Владимиров Government.ru

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«Мы ориентируемся на загрузку медицины. Пока мы не будем видеть кратного роста загрузки коек, решения по введению QR-кодов приниматься не будет. Пока ситуация позволяет лечить амбулаторно», — приводит слова Владимирова «Ставропольская правда».

Напомним, система пропуска в места массового пребывания граждан по медицинским сертификатам о прививке против коронавируса на Ставрополье была введена в декабре 2021 года, однако перед Новым годом власти уступили просьбам бизнес-сообщества и отменили ее до 20 января 2022 года.

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