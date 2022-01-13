Кабул, , 13:55 — REGNUM Федерация крикета Афганистана объявила о решении Всемирного совета по крикету направить национальную команду в возрасте до 19 лет на чемпионат мира. Федерация сообщила в Твиттере, что афганская сборная 12 января отправилась на Карибы.

Крикет в свободное время Сергей Строителев © ИА REGNUM

Команда вылетела на Карибы из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Aryanа news.

Ранее на неделе возникли сомнения в участии команды в турнире из-за проблем с визами у игроков сборной.

Крис Тетли, директор по мероприятиям Всемирной ассоциации крикета, сказал, что организация работает над тем, чтобы афганские игроки смогли принять участие в турнире.

Ранее команда пропустила две предсезонные игры с Великобританией и ОАЭ.

Сборная Афганистана находится в группе C вместе со сборными Пакистана, Зимбабве и Папуа-Новой Гвинеи.

Свой первый матч афганская команда проведет против сборной Зимбабве 16 января.