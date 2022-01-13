София, 13 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении дополнительных субсидий на оплату природного газа для сотен тысяч бытовых потребителей по всей стране. Об этом 13 января сообщает софийская газета «Дума».

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По словам министра энергетики Болгарии Александра Николова, для этого из действующего государственного бюджета будут выделены около 140 млн. левов ($81,3 млн).

«Деньги будут выплачены за декабрь 2021-го года, а также за январь и февраль 2022-го года, и составят 50% разницы между ценой на газ, установленной в июле прошлого года и текущей ценой за месяц», — отметил, в частности, он.

Таким образом, компенсация за декабрь составит 26,7 левов ($15,5), а за январь — 42,3 левов ($24,5) за мегаватт-час.

Ранее правительство Болгарии увеличило объемы компенсации за газ для крупных фирм страны. В период с января по март 2022-го года предприятия будут получать до 250 левов ($146) за потребленный мегаватт-час.