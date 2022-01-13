Москва, 13 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Ушедший 2021 года оказался хуже, чем 2020 год для 39% жителей России, несмотря на быструю адаптацию экономики к условиям пандемии коронавируса, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочные украшения с прошлого Нового года почти не изменились

Для 25% российских граждан 2021 год оказался точно таким же, как и 2020-й — «цены очень выросли»; «тяжело переболел COVID-19». О том, что в ушедшем году дела шли лучше, чем в предыдущем, рассказали 23%.

На то, что год выдался тяжелым, чаще жаловались мужчины, чем женщины — 41% против 37% и люди старше 45 лет (44%). Тех, кто не увидел разницы между 2020-м и 2021-м, больше всего среди людей до 34 лет (28%). Хуже всего 2021 год оказался для граждан с доходом от 80 тыс. руб. (26%).

Опрос проведён 16−29 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, три самых заветных желания на Новый, 2022 год — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%).

Читайте подробнее: Жители России назвали три заветных желания на 2022 год