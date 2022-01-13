Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону эвакуировали студентов колледжа Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Предположительно, из-за сообщения о якобы минировании учебного заведения.

Служебная собака Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации очевидцев, здание в переулке Доломановском оцеплено. Прохожим запретили ходить по тротуару рядом со зданием, а водителям — парковать автомобили.

ИА REGNUM сообщало, что в Екатеринбурге 12 января массово эвакуировали учащихся и сотрудников школ и вузов. Во всех случаях сообщения о минировании оказались ложными.