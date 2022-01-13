Москва, , 14:02 — REGNUM Старый Новый год стали отмечать в России из-за конфликта светского и церковного календарей, эта традиция имеет отношение к Рождественскому посту, рассказал доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

Новогодняя иллюминация Дарья Драй © ИА REGNUM

Он пояснил, что в России после революции 1917 года перешли на григорианский календарь, Новый год стали отмечать раньше Рождества. Для православных верующих это неудобно, так как ещё продолжает рождественский пост.

«Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный «конфликт». И в результате появился еще один праздник — Старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом», — сказал Петрушко РИА Новости.

До революции в России действовал юлианский календарь, тогда праздник Рождества Христова отмечали 25 декабря окончанием поста. Праздновать начало нового года 1 января повелел своим указом Пётр I.

В советское время в Новый год перешли рождественские атрибуты: наряженная ель, подарки, застолья и поздравления. Праздник не был политизирован и прижился в условиях советской действительности, добавил историк.

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