Сеул, , 13:53 — REGNUM В 2022 году власти Сеула выделят 345,9 млрд вон (~$291,4 млн) в проекты, использующие такие передовые технологии, как метавселенная, большие данные и искусственный интеллект. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городского правительства.

Сеул (сс) Michell Zappa

Согласно опубликованным данным, 112,6 млрд вон (~$95 млн) из общего объема инвестиций будут вложены в проекты умного города, направленные на объединение метавселенной, больших данных и технологий искусственного интеллекта для создания цифровой инфраструктуры города.

Среди других крупных проектов: расширение систем видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта для повышения уровня безопасности.

Представители городского правительства также сообщили о том, что благодаря данному инвестиционному плану будет создано порядка 3500 новых рабочих мест.