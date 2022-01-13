Красноярск, 13 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Новый заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина займётся развитием креативных индустрий. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Соответствующее решение губернатор Александр Усс принял в ходе совещания о развитии данной отрасли. Верхушина будет курировать развитие креативного сектора и туризм.

По информации краевых властей, «креативные предприниматели» получат поддержку своих проектов. Это помощь в продвижении продуктов и в выходе на новые рынки, льготные условия аренды мастерских и рабочих пространств, образовательные программы, обучение, гранты на открытие дела.

По словам Юлии Верхушиной, меры поддержки в том числе позволят дать старт новым индустриям, увеличить количество занятых и создать рабочие места в этой сфере.

«На данном этапе наша основная задача — создать условия для развития творческих сообществ. Когда мы системно поддерживаем креативные индустрии, мы в первую очередь вкладываем в экономическое развитие региона», — прокомментировала Верхушина.

Добавим, в Красноярском крае на сегодняшний день в этом секторе работают более пяти тысяч организаций. Наибольшие объемы выручки зафиксированы в сферах разработки программного обеспечения, рекламы, издательского дела и архитектуры. Перспективными для края направлениями признаны event-индустрия, гастрономия, ремесло, дизайн и мода.

Креативные индустрии — сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Юлия Верхушина была назначена на должность руководителя агентства по туризму Красноярского края.

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