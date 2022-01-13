Чебоксары, , 13:53 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики оштрафовали на 4,96 млн рублей компанию из Казани за антиконкурентное соглашение. Это касается проведения аукциона по поставке антитеррористического оборудования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС.

Рамка металлодетектора Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Разбирательства начались после обращения в ведомство следственного управления СКР по Чувашии. Речь идёт об организации торгов по поставке для органов власти турникетов, металлодетекторов и шлагбаумов.

По итогам рассмотрения обращения в сентябре 2021 года комиссия УФАС признала в действиях ГКЧС Чувашии и компании «Прогресс» (г. Казань) нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции («Координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции»).

«Ответчики при организации и проведении девяти электронных торгов заключили антиконкурентное соглашение, направленное на ограничение конкуренции», — полагают антимонопольщики.

В УФАС считают, что представитель компании участвовал в подготовке технических заданий торгов, положений аукционных документаций, обосновании начальных цен. По мнению антимонопольщиков, целью сговора была победа заранее выбранной организации через установление «несуществующих параметров товара».

«Во всех девяти аукционах выиграл «Прогресс» с минимальным снижением цены контракта (0,5%). Впоследствии общество поставило заказчикам антитеррористическое оборудование, не соответствующее требованиям технических заданий», — говорят в УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии привлекло «Прогресс» к административной ответственности в виде 4 960 526,2 рублей штрафа.

Начальник отдела товарных рынков антимонопольной службы Чувашии Анна Шевченко добавляет, что ведомство также установило заключение антиконкурентного соглашения между ГКЧС Чувашии и обществом «Импульс» при проведении шести торгов, между компаниями «Импульс» (г. Казань) и «Бэлкони плюс» (г. Казань) при проведении семи аукционов. По её словам, материалы в отношении указанных казанских компаний направлены в УФАС Татарии.

«Кроме того, комиссия УФАС признала директора и учредителя общества «РТМ» нарушившим ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции. Он координировал экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, которая повлекла за собой поддержание цен в 21-м электронном торге», — говорит Анна Шевченко.

Отметим, что данные решения УФАС могут быть оспорены в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские антимонопольщики рассмотрели обращение УФСБ в отношении двух компаний и выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении аукциона по закупке передвижных медицинских комплексов.

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