Киев, 13 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. За украинскими олигархами планируется установить контроль не только на территории Украины, но и за её пределами. С этой целью президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм, позволяющий обеспечить исполнение введенных для олигархов ограничений и за границей. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Цитата из мс Утиные истории. 1987. США Богач

По его словам, такое поручение глава государства дал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 30 декабря 2021 года. Согласно этому поручению, украинское правительство должно отработать механизм взаимодействия с международными партнерами, который бы накладывал на олигархов, находящихся за пределами Украины, определённые ограничения.

«Чтобы наши партнёры тоже реагировали, тоже устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом», — добавил Малюська.

Он уточнил, что статус олигарха автоматически приведёт к препятствиям для таких лиц ведения бизнеса за рубежом.

Зеленский выразил пожелание о том, чтобы каждый олигарх знал, что он не сможет укрыть свои активы от Украины в других странах. Кроме того данные меры ограничат возможности для магнатов перенести их бизнес из украинского государства за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов на Украине, президент страны Владимир Зеленский подписал 5 ноября 2021 года. как заявил сам глава государства, теперь «все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии». Зеленский также отметил, что официальный Киев не позволит «сломать закон».