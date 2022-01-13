Сидней, Австралия, , 13:47 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Дарья Касаткина Kate Bum

Касаткина четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и два брейка из двух.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

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