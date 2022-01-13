Москва, 13 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Российский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» зашли в индийский порт Кочин. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Mil.ru Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц»

«На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода вышел отряд кораблей в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома»