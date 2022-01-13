Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на месте выставочного комплекса «Ленэкспо», в котором сейчас действует временный коронавирусный госпиталь, планируют построить новый жилой комплекс «Морская резиденция». Об этом сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Градостроительный совет Петербурга рассмотрит проект застройки уже 14 января.

Peterburg23 Выставочный комплекс «Ленэкспо»

О дальнейшей судьбе выставочного комплекса на Васильевском острове впервые задумались после начала работы более современного «Экспофорума» в Пушкинском районе, открытого в 2014 году. Постепенно в «Ленэкспо» была свёрнута выставочная деятельность, а в 2020 году в нескольких корпусах был открыт временный инфекционный госпиталь. В настоящее время он занимает лишь один павильон.

Согласно договору с городом, койки для больных могут размещаться там до 16 марта 2022 года. На данный момент информации о продлении или переносе госпиталя не поступало.

Согласно проекту застройки, на этом участке земли появится восемь жилых домов высотой в пять этажей и пять семиэтажных жилых зданий, часть которых будет принадлежать к комфорт-классу. На территории также появится десятиэтажное здание торгового комплекса с апартаментами. Над проектом будущего комплекса работало архитектурное бюро «Литейная часть-91».

В качестве оформления зданий архитекторы выбрали оттенки охры. Такой выбор связан с расположенным рядом бизнес-центром для того, чтобы объекты гармонично смотрелись вместе.

Облик будущего жилого комплекса будет рассмотрен на градостроительном совете Петербурга в эту пятницу, 14 января. Интересы ООО «Архитектурного бюро «Литейная часть-91» представит главный архитектор проекта Людмила Григорьева.