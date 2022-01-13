Новосибирск, , 13:48 — REGNUM В Новосибирске завтра, 14 января, ожидается заметное похолодание в ночные часы. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Морозы Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, 14 января прогнозируется усиление мороза, температура ночью составит −24…−26 °С, в пригороде до — 31 °C, днём −18…−20 °С, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

В субботу, 15 января, ожидается ослабление мороза, температура ночью −20…−22 °С с повышением к утру до −15…−17 °С, днём −4…−6 °С, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 16 января, температура ночью составит −5…−7 °С, днём 0…-2 °С, ветер 7−12 м/с, ночью порывы до 17 м/с, метель.