Брюссель, 13 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В случае, если Швеция и Финляндия решат присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО), такое вступление может пройти очень быстро. Об этом 13 января заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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"Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс (вступления) может произойти очень быстро, если они решат присоединиться», — сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что для такого присоединения необходимо политическое решение двух названных стран, а также политическое решение 30 стран — участниц альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio заявил, что «Варшава приветствует отказ США от нерасширения НАТО на восток и от вывода войск из стран Восточной Европы».