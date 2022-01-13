Ставрополь, 13 января 2022, 13:44 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о выявлении первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам губернатора, все заразившиеся находятся под контролем медиков, угрозы их жизни нет.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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«В нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал глава Ставрополья на своей странице в Instagram.

По данным Владимирова на 13 января, в крае за последние сутки выявлено 352 заболевших COVID-19. Выздоровели за тот же день 930 пациентов, не смогли спасти врачи десять жителей края.

Как сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый случай заражения штаммом «Омикрон» в СКФО был выявлен в Ингушетии.

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