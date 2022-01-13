Ставрополь, 13 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о выявлении первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам губернатора, все заразившиеся находятся под контролем медиков, угрозы их жизни нет.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«В нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал глава Ставрополья на своей странице в Instagram.

По данным Владимирова на 13 января, в крае за последние сутки выявлено 352 заболевших COVID-19. Выздоровели за тот же день 930 пациентов, не смогли спасти врачи десять жителей края.

Как сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый случай заражения штаммом «Омикрон» в СКФО был выявлен в Ингушетии.