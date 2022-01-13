Джакарта, 13 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы обсудили сотрудничество между Индонезией и ОАЭ в рамках председательства Индонезии в G20», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1481451417307332608

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипопрощалась с послом Канады и поблагодарила его за проделанную работу.