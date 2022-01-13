Омск, 13 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Студент обвиняется в убийстве 20-летней девушки в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в следственном управлении СКР по Омской области.

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СК расследует уголовное дело по факту обнаружения 23 декабря 2021 года в частном доме на улице 22-я Северная в Омске тела 20-летней девушки. Установлено, что к преступлению причастен её 21-летний знакомый — студент.

Молодой человек скрылся с места происшествия, но его удалось задержать. На допросе злоумышленник дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, молодой омич дождался, когда родственница девушки ушла на работу, вошёл в дом и пытался уговорить девушку продолжить отношения. Потерпевшая стала его выгонять, тогда он её задушил.

Расследование продолжается.

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