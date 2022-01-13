Казань, 13 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Татарии на конец прошлого года численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых превысила 780 тыс. человек. Количество самих самозанятых составляет 169 тысяч, сообщает минэкономики РТ.

Nalog-briz.ru Самозанятый

С ростом числа плательщиков «налога на профессиональный доход» в республике отмечается рост их валового суммарного дохода. Всего за время действия специального налогового режима самозанятые Татарии заработали 40,6 млрд рублей.

Самозанятые жители республики могут воспользоваться льготными программами. Для них разработан специальный микрозайм под низкий процент на срок от 3 до 24 месяцев. Гарантийный фонд Татарии выступает поручителем в размере до 50% от суммы микрозайма. Данной поддержкой в 2021 году воспользовались 85 самозанятых на общую сумму более 13 млн рублей.

По специально разработанной программе безвозмездные субсидии на ведение предпринимательской деятельности получили 305 самозанятых на сумму в 50 млн рублей.

Также доступна информационно-консультационная поддержка.

В 2022 году доступ к льготным финансовым инструментам будет сохранен, увеличат количество программ обучения, возможно маркетинговое сопровождение и поддержка при выводе продукции самозанятых на маркетплейсы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 2019 года действует особый налоговый режим для самозанятых.

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