Новосибирск, , 13:39 — REGNUM В Новосибирске на станции Инская произошла разгерметизация цистерны с безводным газом. Капельную течь груза обнаружили сотрудники РЖД накануне днём, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Ликвидация последствий инцидента на железнодорожной станции в Новосибирске ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

«Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. Для ликвидации последствий инцидента на месте незамедлительно развернули силы и средства, организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и службами», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что экологической угрозы и угрозы населению нет. На движение других поездов это также не повлияло. Сейчас на постоянной основе ведутся замеры и контроль воздуха и окружающей среды — развёрнуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения ПДК в воздухе не выявлено.