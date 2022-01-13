Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В конце 2022 года в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию Центр экстренной медпомощи НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Об этом 13 января сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Monoklon НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

В Центре будет оборудовано семь гибридных операционных, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), лаборатории.

«При необходимости корпус будет трансформироваться в инфекционную больницу: отсекаться от основной башни клиники и работать как закрытый стационар. Это будет первый в Петербурге высокотехнологичный центр экстренной медицинской помощи», — отметил он.

Напомним, на пустыре рядом с НИИ скорой помощи на Будапештской улице Петербурга идет работа по возведению нового корпуса института. Стоимость проекта — 6,5 млрд рублей. Почти две трети потратили на современное медицинское оборудование. Новый корпус позволит увеличить число пациентов почти в два раза — с 250 до 400 в сутки.

Кроме того, в течение трех лет рядом с новым корпусом завершится строительство клинико-диагностического центра.