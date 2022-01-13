Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM Дольщики в Бурятии дождались завершения строительства девяти долгостроев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и модернизации ЖКХ, многоквартирные дома были сданы в самом конце 2021 года.

Достроенные дома в Улан-Удэ Министерство строительства и модернизации ЖКХ Бурятии

Ранее на завершение работ были выделены федеральные средства. В результате долгожданное жильё смогут получит более 210 дольщиков. В настоящее время идёт работа по уточнению площадей квартир и оформления документов для передачи хозяевам.

«Процедура уточнения площадей квартир должна закончиться до 30 января 2022 года. Передача достроенных республикой объектов завершится в первом квартале этого года при условии полной оплаты дольщиками построенного жилья», — отметили в министерстве.

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