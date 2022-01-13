Самара, , 13:37 — REGNUM Метель при ухудшении видимости до одного км и порывах ветра до 18 метров в секунду ожидается в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, 14 января по области ожидается снег, метель. Температура воздуха может опуститься до — 13 °C.

15 января в регионе также ожидается снег, местами сильная метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

16 января в Самарской области ожидается небольшой снег.