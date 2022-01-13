Кострома, 13 января 2022, 13:44 — REGNUM В Костроме отреставрируют деревянное здание бывшей второй мужской гимназии, построенное в 1872 году. Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.
Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и находится в аварийном состоянии. Ранее оно находилось в аренде у строительной компании «Норд-строй», затем было передано в ведение «физического лица», имя которого не разглашается. Научно-проектная документация на проведение работ получила одобрение инспекции. Восстановление планируется начать в апреле 2022 года.
Арендатор обещает заменить все изношенные конструкции постройки — в том числе крышу, деревянные перекрытия, стропильную систему на новые и воссоздать облик памятника. В дальнейшем здание будет сдаваться под офисы.
Справка: здание расположено в центре города. В разные годы его занимали дворянский и офицерский клубы. В 1905 — 1918 годах в нём находилась мужская гимназия, в которой обучалось 160 человек и преподавали «самые передовые» учителя своего времени. В 1934—1957 годах здесь располагалась музыкальная школа. В 2000-х годах здание арендовали частные образовательные организации и продуктовый магазин.
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