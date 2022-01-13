Кострома, , 13:44 — REGNUM В Костроме отреставрируют деревянное здание бывшей второй мужской гимназии, построенное в 1872 году. Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.

Здание бывшей гимназии

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и находится в аварийном состоянии. Ранее оно находилось в аренде у строительной компании «Норд-строй», затем было передано в ведение «физического лица», имя которого не разглашается. Научно-проектная документация на проведение работ получила одобрение инспекции. Восстановление планируется начать в апреле 2022 года.

Арендатор обещает заменить все изношенные конструкции постройки — в том числе крышу, деревянные перекрытия, стропильную систему на новые и воссоздать облик памятника. В дальнейшем здание будет сдаваться под офисы.

Так здание будет выглядеть после реставрации

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