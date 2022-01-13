Ставрополь, 13 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вновь поступило сообщение о минировании учебных заведений. На этот раз неизвестные сообщили о минировании всех школ города Ставрополя. Все эти сообщения проверяются. К проверкам привлечены сотрудники правоохранительных и экстренных служб. На время обследования школ учащиеся и персонал эвакуируются, сообщили 13 января в пресс-службе городской администрации.

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«На электронную почту комитета образования пришло сообщение, что все учебные заведения Ставрополя были заминированы сегодня утром. В 24-й гимназии, которую два дня подряд эвакуируют, об угрозе сообщили директору школы», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 января поступило сообщение о заложенной бомбе в школе №24 города Ставрополя. Учеников и педагогов эвакуировали, здание школы обследовали. Сообщение не подтвердилось. Всего в столице Ставропольского края работают 45 школ, общее количество учащихся превышает 52 тыс. человек. На проверку каждой из них требуются большие силы и средства.

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