Сеул, , 13:30 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Новая версия Porsche Panamera Motor1

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах BMW, Mercedes-Benz, Audi-Volkswagen и Porsche. Всего будет отозвано 4247 транспортных средств 12 моделей.

Известно, что в числе выявленных проблем: неполадки с программным обеспечением блока управления двигателем внедорожника Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, программные ошибки приборной панели седана Porsche Panamera и возможное возгорание аккумуляторной системы высокого давления в электрической модели BMW i4 M50.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.