Москва, 8 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В задачи госполитики в сфере исторического просвещения, которые 8 мая утвердил президент России Владимир Путин, включены госзаказ на историческое кино и литературу, контроль за содержанием компьютерных игр и поддержка борьбы с фальсификацией истории.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, в числе задач, утверждённых главой государства в Основах государственной политики РФ в области исторического просвещения, стоит формирование госзаказа на создание произведений литературы (в том числе детской) и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной продукции, видеопродукции и интернет-продукции. При этом президент поручил упорядочить работа органов власти и экспертных советов, которые связаны с госфинансированием исторических и культурных проектов, а также с выдачей или отзывом прокатных удостоверений на российские и зарубежные фильмы.

Кроме того, Путин поручил создать механизмы государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, которые искажают события отечественной и мировой истории.

Также президент включил в задачи госполитики замену иностранных образовательных платформ на отечественные.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 8 мая утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Документом определяются цели, принципы и механизмы реализации государственной политики России в области исторического просвещения.

Стратегия предполагает единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. Целями исторического просвещения указаны формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.