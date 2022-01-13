Москва, 13 января 2022, 13:35 — REGNUM Пять запусков ракеты «Союз» ожидаются на космодроме «Восточный» в 2022 году, их произведут по линии Роскосмоса, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 13 января на совещании по итогам 2021 года.
«В 2022 году также запланировано пять пусков. Если в прошлом году они были коммерческие, в этом году они будут по линии госкорпорации «Роскосмос», — отметил Рогозин.
Ранее он рассказал, что в 2022 году в России запланировано около 30 пусков, но зависеть они будут «от оперативной необходимости». Первая в наступившем году космическая ракета, как сообщало ИА REGNUM, должна стартовать 10 февраля с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.
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