Москва, 13 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Пять запусков ракеты «Союз» ожидаются на космодроме «Восточный» в 2022 году, их произведут по линии Роскосмоса, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 13 января на совещании по итогам 2021 года.

Cosmotest.ru Дмитрий Рогозин

«В 2022 году также запланировано пять пусков. Если в прошлом году они были коммерческие, в этом году они будут по линии госкорпорации «Роскосмос», — отметил Рогозин.

Ранее он рассказал, что в 2022 году в России запланировано около 30 пусков, но зависеть они будут «от оперативной необходимости». Первая в наступившем году космическая ракета, как сообщало ИА REGNUM, должна стартовать 10 февраля с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Читайте также: Рогозин рассказал, когда Россия удвоит число космических пусков