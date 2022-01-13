Москва, , 13:27 — REGNUM В России возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболевших COVID-19 не рассматривается, заявил 13 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, не рассматривается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины «Спутник М» от коронавируса для подростков ожидается уже на следующей неделе.

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