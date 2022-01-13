Москва, , 13:26 — REGNUM Климатические изменения помогают России эффективнее вести сельское хозяйство. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Сельское хозяйство

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«Компания, как я сказал, работает стабильно: мы лидеры по производству минеральных удобрений. Есть все уверенные перспективы того, что компания будет развиваться, потому что ближайшие 20−30 лет население, мы считаем, увеличится на два млрд», — заявил Мазепин.

Таким образом, пахотные земли на душу населения в мире будут падать, но в России они, как это ни странно, увеличиваются, потому что меняется температура.

«10 лет назад наши поставки удобрений в Татарстан, Кировскую область, Удмуртию, Пермский край были не такие большие. Теперь мы, честно, утроили. И эти земли, во-первых… мы научились возделывать их, климат помогает. Поэтому мы верим в рост нашего сельского хозяйства, и те результаты, которые показывает сельское хозяйство, они, конечно, впечатляющие», — указал он.