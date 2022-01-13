Новосибирск, 13 января 2022, 13:26 — REGNUM Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило обратился к мэрии города с предложением выбрать талисман Новогодней столицы России. Определять животное-талисман будут новосибирцы, сообщили в администрации муниципалитета.
На голосование выставлены пять жителей зоопарка: манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медвежонок Шилка.
Голосование стартовало сегодня, 13 января и закончится 7 февраля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» Новосибирску. Главный символ — снежинка — прибыла в город 13 января.