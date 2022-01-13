Новосибирск, 13 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило обратился к мэрии города с предложением выбрать талисман Новогодней столицы России. Определять животное-талисман будут новосибирцы, сообщили в администрации муниципалитета.

Анна Алябьева Новосибирск

На голосование выставлены пять жителей зоопарка: манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медвежонок Шилка.

Голосование стартовало сегодня, 13 января и закончится 7 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» Новосибирску. Главный символ — снежинка — прибыла в город 13 января.