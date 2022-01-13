Москва, , 13:23 — REGNUM Жителей города Березники постепенно переселяют из зоны техногенной аварии. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Химзавод «Азот» в Березниках Uralchem.ru

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«С правительством Пермского края и администрацией города Березники мы подписали соглашение о переселении сотрудников и жителей города Березники из аварийного жилья в зоне техногенной аварии», — заявил Мазепин.

По его словам, сейчас почва уже проваливаться перестала.

«Всё, перестала проваливаться, всё уже стабилизировалось, но есть зона отчуждения. Поэтому мы выделили 4,2 млрд рублей на строительство нового микрорайона Любимов. Районы работают, город развивается», — указал он.

В декабре 2011 года в Березниках произошёл провал почвы. Край воронки прошел в 80−100 метрах от законсервированного здания шахтостроительного управления «Уралкалия». От воронки до ближайших домов расстояние составило всего 1,5 км.