Уфа, 13 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Более 136 млн рублей выделили на реализацию проекта по выдаче сертификатов в частные детские сады в Башкирии. Об этом 13 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Он отметил, что за минувшие три года в регионе построили 46 детских садов, но этого все равно не хватает. Поэтому руководство Башкирии и дальше намерено возводить дошкольные учреждения.

«Но в то же время мы задумались, что проблему нехватки мест для малышей могут решить и частные детские сады. И с другой стороны, это была бы хорошая возможность помочь предприимчивым людям в этой сфере создавать свой бизнес. Поэтому в 2019 году мы запустили проект системы сертификатов в частные детские сады», — сообщил глава региона, напомнив, что в республике выдают частным детским садам по шесть тысяч рублей в месяц на одного ребёнка. При этом родители платят столько же, сколько и за обычные садики. Пилотный проект стартовал в Стерлитамаке с 200 сертификатов.

«Опыт показал, что это удобно и предпринимателям, и родителям, и органам местного самоуправления. Поэтому к эксперименту подключили Уфу и Нефтекамск. На очереди — город Октябрьский и Иглинский район», — сообщил он, отметив, что в республике уже выдали две тысячи сертификатов.

Хабиров сообщил, что в 2022 году планируется запустить ещё столько же.

«На эти цели из бюджета республики мы выделили 136,8 млн рублей», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сертификат имеют право получить родители или законные представители детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, у которых нет пока места в муниципальном детском саду.