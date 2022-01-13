Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Второй пандемийный год увеличил нагрузку на врачей и работников петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в 1,1 раза — оставаясь свободной от ковида зоной, этот стационар принял на 7,8 тыс. пациентов больше, чем годом ранее.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Monoklon

Об этом 13 января сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам директора НИИ, в 2021 году врачи стационара НИИ скорой помощи работали с огромными перегрузками из-за перехода многих других городских больниц на лечение COVID-19. Общее количество пролеченных в 2021 году пациентов составило 84 091 человек, в то время как в 2020 году — 76 240 пациентов.

«Существенно возросла оперативная активность. За год выполнена 23 381 операция, в то время как в прошлые годы их выполнялось порядка 18−20 тысяч», — заметил Мануковский.