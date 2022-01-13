Москва, 13 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В ближайшее десятилетие в строительство жилья в России будет вложено 70 трлн рублей. Об этом 13 января сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Kremlin.ru Марат Хуснуллин

«За десятилетие у нас запланирован объём инвестиций в строительство 70 трлн рублей, — сказал чиновник, выступая на Гайдаровском форуме. — И он почти весь частный».

Хуснуллин отметил, что ещё порядка 7 трлн рублей будет вложено в инфраструктуру, а 20 трлн рублей составят инвестиции в развитие ипотечного портфеля.