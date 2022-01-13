Глава МИД Индонезии поблагодарила посла Канады за проделанную работу
Джакарта, 13 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попрощалась с послом Канады и поблагодарила его за проделанную работу. Об этом глава МИД Индонезии написала в своем аккаунте в Twitter.
Victor pogadaev
Ретно Марсуди
«Спасибо за ваш многолетний вклад в развитие канадско-индонезийских отношений и сотрудничества», — написала Ретно Марсуди в Twitter.
Стороны обменялись мнениями о политике, экономике, здравоохранении, а также о сотрудничестве в рамках G20.