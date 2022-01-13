Москва, 13 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Американские данные по запасам сырой нефти, опубликованные накануне 12 января придали нефтяным ценам добавочный положительный импульс, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Зимин Василий геннадиевич Эшелон с нефтью

«Согласно статистике информационного департамента минэнерго США, запасы в хранилищах снизились только за последнюю неделю более чем на 4,5 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов вновь выросли, на 7,9 млн и 2,5 млн баррелей соответственно, то есть по всей видимости перерабатывающие заводы на данный момент тоже не справляются с возросшими нагрузками.

На волне этих данных стоимость марки Brent подскочила выше $85 за баррель, максимально торговалась на пике по $85.20. Впоследствии в азиатские часы цены откатывали в район $84.18, где снова встретили спрос со стороны покупателей как из Азии, так и из Европы, так что уже ближе к полудню 13 января котировки вновь поднялись до $84.75 за баррель.

Скорее всего, рынок в течение сегодняшнего дня успеет ещё раз протестировать на прочность область цен выше $85, а на следующей неделе поднимется и выше до $87,50−88,50.

Но даже если цены окажутся пока не готовы обновить пики сразу и сползут ещё раз в нынешний коридор, то даже временный спад котировок ниже $83,50 за баррель по такому характеру движений не выглядит слишком вероятным сценарием.

Общая тенденция на рост нефтяного рынка слишком очевидна. Нефтетрейдеры могут не торопиться с выходом на новые ценовые максимумы немедленно, просто с учётом уже пройдённого быстро начиная с 20 декабря большого пути из-под отметки в $70 за баррель до сегодняшних ценовых уровней: прирост составляет больше 20%, и участникам рынка бывает нужно время, чтобы свыкнуться с таким быстрым переходом к восстановлению восходящего тренда.

Но в целом ясно, что цены на топливо не особо беспокоит влияние на экономику и спрос распространения нового штамма «Омикрон». Зато нефтяной рынок гораздо больше склонен к продолжению бегства из денег в ресурсы на фоне возрастающей в мире инфляции.

Не далее как вчера индекс потребительских цен в США обновил в Америке максимум с 1982 года, официально обозначив новый виток среднего подорожания товаров уже на уровне 7% только с декабря 2020 года в долларовом выражении.

Сырьё и материалы продолжают дорожать в производственных цепочках в качестве и одной из причин, и как следствие общих настроений, и комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщает: портфельные менеджеры приобрели за три последние недели 102 млн баррелей, и длинные позиции (ставки на рост нефтяных цен) превосходят короткие позиции (ставки на падение) уже в соотношении 5,2 к 1, по сравнению с 3,2 к 1 на середину декабря», — пояснил эксперт.

Читайте также: Финансовый эксперт назвал причины бурного роста цен на нефть