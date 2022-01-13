София, , 13:17 — REGNUM Около 46% жителей Болгарии не доверяют аккредитованным в стране неправительственным организациям, не желают работать в этих структурах, а также не используют информацию из указанных источников. Об этом 13 января со ссылкой на данные софийского отделения агентства маркетинговых и социальных исследований Alpha Research сообщило БНР.

Опрос StockSnap

Опрос проводился с октября по декабрь 2021-го года в форме телефонного, почтового и уличного анкетирования. Всего в ходе акции были опрошено более 2000 человек.

Как утверждают социологи, абсолютное большинство болгар имеет смутное представление о деятельности региональных НПО, в то время как многие граждане традиционно отдают предпочтение государственным организациям.

«Между частными и официальными пенсионными фондами люди выбирают подконтрольные Софии структуры, а за помощью в решениях правовых вопросов обращаются за помощью в госучреждения», — говорится в документе.

По данным Alpha Research, на данный момент лишь 7% жителей Болгарии готовы принимать активное участие в деятельности НПО. Ранее болгарское правительство объявило о намерении укрепить роль государственных институтов в общественно-политической жизни страны.