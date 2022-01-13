Минск, , 13:17 — REGNUM В четверг, 13 января, состоится в режиме видео-конференц-связи внеочередное заседание Совета министров обороны Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 12 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, его слова приводит агентство БелТА.

ОДКБ Zviazda.by

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«Главы оборонных ведомств государств — членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан», — сказал он.

Помимо того, указывается, что также в заседании будут участвовать начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генсека организации Тахир Хайрулоев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с15 января возобновит свои рейсы в Алма-Ату белорусская государственная авиакомпания «Белавиа».