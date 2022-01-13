Чита, 13 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За период с 29 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Забайкальском крае цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 увеличились на 0,2%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Finobzor.ru Бензин

Так, топливо марки АИ-98 подорожало на 0,3%. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 6 по 13 декабря 2021 года в Чите дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,2%.