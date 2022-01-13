Москва, , 13:14 — REGNUM Новый министр информации Казахстана действительно ранее допускал некорректные высказывания в адрес России, но надо в первую очередь оценивать то, как он будет себя вести в новом статусе. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Действительно, имели место неловкие некорректные высказывания министра. Прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнёрского и нашего союзнического государства, назначил в свой кабинет министров», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что глава Казахстана «оказал господину Умарову доверие».

«Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в новом статусе и безусловно нужно и предстоит взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев», — подчеркнул Песков.

«Если есть какие проблемы, пробелы, такое тоже может быть, всё-таки молодые люди… с пониманием Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана. Это все можно объяснить, рассказать», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Умарова в качестве нового министра информации и общественного развития Казахстана. Последний, в свою очередь, ранее прославился нелестными высказывания в адрес России.