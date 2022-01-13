* запрещённая в России организация

Кабул, 13 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложил создать совместный орган из своих представителей и представителей международных организаций для координации распределения запланированной помощи на миллиарды долларов.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению Reuters, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся расширить свою роль в распределении международной помощи, в настоящий момент предоставляемой в обход чиновников правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одновременно поступает много жалоб на несправедливое распределение гуманитарной помощи.

По данным агентства, неясно, поддерживают ли такое предложение ООН и иностранные правительства; это значительно расширит доступ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к международной финансовой помощи.

Вывод войск США и их союзников в августе 2021 года, а также падение поддерживаемого Западом правительства поставили экономику Афганистана на грань краха, что привело к росту цен на продовольствие и повсеместной бедности.

Западные санкции против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также способствовали распространению бедности. Однако Совет Безопасности ООН и министерство финансов США выдали разрешения на отправку гуманитарной помощи в Афганистан.

Организация Объединенных Наций 11 января призвала доноров предоставить помощь Афганистану в размере 4,4 миллиарда долларов в 2022 году. Белый дом также объявил о помощи Афганистану в размере 308 миллионов долларов.

Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства, сказал, что цель создания совместного комитета заключается в координации на более высоком уровне гуманитарной помощи международного сообщества и ее распределении нуждающимся.

Он призвал международное сообщество использовать возможности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деле оказания помощи.

Многие страны, предоставляющие помощь Афганистану, предпочитают, чтобы эта помощь распределялась без участия представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако представитель министерства финансов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что предложение о создании совместного органа будет обсуждено с ООН в ближайшие 24 часа.

Заместитель спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Афганистану также сообщил, что агентства ООН обращались к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с запросами о помощи, самыми важными из которых были доступ по всей территории страны и использование женского персонала.