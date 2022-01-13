Москва, 13 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Подъем рубля забуксовал на торгах 12 января, и после четырех сессий падения пара доллар/рубль закрылась с повышением, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Встретив поддержку в районе 74,20 руб., «американец» отскочил и сохраняет восходящий импульс в начале сессии четверга, заигрывая с зоной 74,50 руб. Примечательно, что российская валюта сменила траекторию несмотря на обвал доллара к двухмесячным минимумам на международной арене.

Доллар не впечатлился совпавшими с прогнозами данными по инфляции и попал под волну распродаж по всему спектру рынка. Воспользоваться этим преимуществом, приправленным ростом нефтяных цен, рублю помешало два главных фактора.

Во-первых, рубль отыгрывает решение Минфина о резком увеличении объема покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Во-вторых, по итогам встречи НАТО Вашингтон пригрозил России новыми санкциями в случае вторжения на Украину.

Учитывая эти драйверы, а также потенциальное прекращение падения доллара, в краткосрочной перспективе российская валюта может понести новые потери и открыть котировкам пары путь за пределы уровня 75 руб.

Также в отсутствие дополнительных катализаторов уйти на коррекцию рискует и нефть, особенно в условиях уже ухудшающихся настроений на фондовых площадках, где Азия провела 13 января сессию преимущественно на отрицательной территории,

Европа открылась в минусе на 0,2−0,4%, а американские фьючерсы находятся под умеренным давлением», — пояснил эксперт.

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