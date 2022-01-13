Чита, , 13:11 — REGNUM За период с 29 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен произошёл на капусту белокочанную свежую (14,8%). Об этом сообщает территориальное правление государственной статистики.

Капуста деньги Александр Горборуков © ИА REGNUM

Помимо этого подорожало другое продовольствие: помидоры свежие — на 10,6%, морковь — на 10,5%, огурцы свежие — на 9,3%, бананы — на 7,7%, лук репчатый — на 4,6%, свеклу столовую — на 4,2%, яйца куриные — на 3,4%, печенье — на 2,5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 2,8%, муку пшеничную — на 2,3%, яблоки — на 2,1%, крупу гречневую ядрицу — на 1,7%, колбасу вареную — на 1,3%, рыбу мороженую неразделанную — на 1,1%, консервы мясные для детского питания, сметану — на 1%, масло сливочное, рис шлифованный — на 0,9%, хлеб из ржаной муки из смеси муки ржаной и пшеничной — 0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,4%, баранину (кроме бескостного мяса), сыры сычужные твердые и мягкие, вермишель — на0,3%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, чай черный байховый — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в забайкальских магазинах больше также больше всего из продовольствия подорожали капуста белокочанная свежая (4,9%) и морковь (4,7%).

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