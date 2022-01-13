В Керчи задержан подросток, «заминировавший» школу
Керчь, Крым, 13 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Школьник, сообщивший о якобы готовящемся теракте в одном из учебных заведений, задержан в Керчи, об этом 13 января сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.
Известно, что задержанный учится в девятом классе. В мессенджере он распространил информацию о том, что здание школы заминировано. Силовики проверили здание и прилегающую территорию школы, взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Школьник уже признал свою вину — он объяснил, что совершил это из неприязни к учителям и учащимся. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 января по России прокатилась очередная волна ложных минирований. В том числе в ряде регионов приостанавливалась работа всех школ.